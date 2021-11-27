Агроекспорт України-2021: які ягоди лідирують і що буде з яблуками
Джерело:УКАБ
Цьогоріч Україна суттєво збільшила експортні продажі ягід, горіхів і фруктів.
За прогнозами експертів УКАБ, за підсумками 2021 року Україна експортує 177 тисяч тонн ягід, горіхів і фруктів, що на 13% вище показника-2020.
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Відзначимо, що раніше в структурі експорту даної категорії переважали яблука та горіхи, але зараз значна частка належить ягодам, – каже аналітик УКАБ Світлана Литвин. – За результатами перших 10 місяців року, ягоди займають 45% всього експорту в натуральному виразі.
Найбільшим попитом за кордоном користуються малина (20% даної категорії) та чорниця (17%), відзначає експертка. Ягоди йдуть на експорт як у свіжому, так і в замороженому вигляді.
"До кінця року структура експорту дещо зміниться, – акцентує увагу Литвин. – Бо цьогоріч маємо гарний врожай яблук, і вони будуть активніше експортуватися в останні два місяці року..."
Хто купляє українські смаколики?
Головні імпортери вітчизняних ягід, горіхів і фруктів – країни Євросоюзу, які в даній категорії генерують 86% експортної виручки України.
Найбільші імпортери:
- Польща – 34% експортної виручки
- Німеччина – 9%
- Франція – 8%
Лідерство європейського ринку, в першу чергу, зумовлене територіальною близькістю цих країн, а також підвищеним попитом зі сторони європейців на корисні для здоров’я продукти, якими є фрукти, ягоди та горіхи, – резюмує Світлана Литвин.
Український експорт фруктів, ягод та горіхів / Інфографіка УКАБ