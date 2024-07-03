Акції падають другий тиждень

Згідно з інформацією лондонської фондової біржі, 24 червня акції компанії котирувалися на рівні 3,6 долара за акцію, 25 червня котирування акцій залишилися на тому ж рівні 3,6 долара за акцію.

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З 24 по 28 червня їх вартість знизилася на 4,7% або на 0,17 долара, до 3,43 долара за акцію. 26 червня котирування знизилися до 3,41 долара за акцію, 27 червня підвищилися до 3,55 долара, але 28 червня знову впали до 3,43 долара за акцію. Угоди здійснювалися протягом усього тижня.

З початку 2024 року котирування акцій компанії підвищилися на 7,2% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 3,20 долара/акція). Раніше котирування акцій МХП із 17 по 21 червня знизилися на 0,3%, або на 0,01 долара, до 3,59 долара за акцію після 2-тижневого зростання. За 2023 рік котирування акцій МХП впали на 18,1%, або на 0,68 долара за акцію, до 3,07 долара за акцію.

Важливо! 2 лютого 2021 року компанія "Миронівський хлібопродукт" офіційно змінила юридичну назву на "МХП". Це вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, обробляючи 360 тисяч гектарів земель, випускає куряче м'ясо під назвою "Наша ряба". Засновником компанії є Юрій Косюк.