Картопля буде дорогою: імпортна продукція дешевша тимчасово

Картопля в Україні дешевою не буде. Причиною цього є те, що з сировини овоч перетворився на продукт.

Зараз у супермаркетах імпортна молода картопля коштує удвічі дешевше вітчизняної, але це явище тимчасове.

Читайте також Ґрунтовний підхід: чому деградує земля і як її рятувати

Пропозиція вітчизняної недостатня. У фермерів вже є молода картопля, яка дешевша, ніж в супермаркетах.

Також повідомляється, що через тиждень-два цінова ситуація вирівняється. Імпортний діапазон буде залежати від відстані до країни-постачальника та якості картоплі.

В Україні картопля перетворилася з сировини на продукт, тому на сильне здешевшання розраховувати не варто.

Ціна полуниці на Закарпатті зовсім нетипова. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24