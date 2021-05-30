Картопля буде дорогою: імпортна продукція дешевша тимчасово

30 травня 2021 , 06:35
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Джерело:

Agronews

Картопля в Україні дешевою не буде. Причиною цього є те, що з сировини овоч перетворився на продукт.

Зараз у супермаркетах імпортна молода картопля коштує удвічі дешевше вітчизняної, але це явище тимчасове.

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Пропозиція вітчизняної недостатня. У фермерів вже є молода картопля, яка дешевша, ніж в супермаркетах. 

Також повідомляється, що через тиждень-два цінова ситуація вирівняється. Імпортний діапазон буде залежати від відстані до країни-постачальника та якості картоплі. 

В Україні картопля перетворилася з сировини на продукт, тому на сильне здешевшання розраховувати не варто.

 

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Автор: Орест Савченко