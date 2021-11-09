Лимонний рай: в Одесі вродили рідкісні для України фрукти

В ботанічному саду Одеського національного університету імені Іллі Мечникова цьогоріч готуються зібрати гарний врожай тернистого лимона.

В Україні цей вид лимона, який ще має назву понцирус трилисточковий, зустрічається рідко. В ботсад Одеси його завезли у 1983 році з Китаю.



Плоди понцируса дозрівають / Фото ботсаду Одеси

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Тернистий лимон не боїться морозів / Фото ботсаду Одеси

Тернистий лимон – кущ або дерево висотою 3 – 6 метрів. На відміну від усіх своїх вічнозелених родичів – це єдиний листопадний представник роду цитрусових і один з найбільш холодостійких (переносить пониження температури до -15 градусів, а у сніжні зими витримує морози й до -20).



Плоди мають специфічний смак / Фото ботсаду Одеси

Через особливі смакові якості, плоди понцирусу не вживають у свіжому вигляді – з них готують варення, мармелад або додають у приправи.



Тернистий лимон – єдиний листопадний представник роду цитрусових / Фото ботсаду Одеси