Перші кавуни та зниження цін: ринки Одеси радують споживачів

На ринках Одеси з’явилися перші кавуни, а ціни на деякі овочі, фрукти і ягоди помітно знизилися.
Минулими вихідними відвідувачі одеських ринків були приємно здивовані – на прилавках з’явилися перші кавуни, і ціни на них порівняно доступні – 25 гривень за кілограм.
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Також серед нових товарів сезону – перші персики за 50-65 гривень. Для порівняння – їхня ціна в супермаркетах до 90 гривень.
Ще один приємний факт – деяка продукція суттєво подешевшала. Особливо стрімко це зробила черешня. Трохи більше тижня тому соціальні мережі підірвала фотографія з одеського ринку, на якій було зафіксовано рекордні ціни на черешню: за кілограм – 500 гривень, покуштувати одну ягідку – 7 гривень. А один із сортів навіть коштував 680 гривень!
Але нині ціни на черешню обвалилися до 70-100 гривень. Причому можна найти навіть за 35 – щоправда, не найкращої якості.
Черешня "пішла вниз"
Ціни на ягоди, овочі та фрукти на ринках Одеси
12-13 червня – гривні за кілограм
- Черешня – 70-100
- Персики – 50-65
- Помідори – 25-50
- Банани – 25-40
- Стручковий горох – 25-40
- Яблука – 15-30
- Молода морква – 15-25
- Молода цибуля – 15-20
- Огірки – 15-20
- Молода картопля – 10-25
- Кабачки – від 10
- Молода капуста – 8-12
Найдорожчі помідори – сорту "Мікадо"
Дорогі продукти
Сезонне здешевшання овочів і фруктів в Одесі та інших містах України, звісно, тішить. Але, в цілому, ціни на продукти харчування продовжують зростати, про що свідчать невтішні дані Держстату.
Детальніше читайте в матеріалі Агро24 "Ціни в Україні: що подорожчало найбільше".