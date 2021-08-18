Афганистан аграрный: важнейшие факты о "горячей точке" планеты
18 августа 2021 , 09:01Читати новину українською
Источник:Телеграмм Я – куркуль
Весь мир сейчас следит за событиями в Афганистане. Предлагаем вам несколько отвлечься от войны и политики и познакомиться с сельским хозяйством этой страны.
Вашему вниманию – самые важные цифры и факты об аграрном Афганистане – стране, которая считается одной из наименее развитых в мире.
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- Общая площадь территории страны – 652 230 квадратных километров. Но пригодными для обработки являются лишь 12% земель.
- Основа экономики – традиционное сельское хозяйство (кочевой выпас овец, коз, верблюдов, выращивание пшеницы, хлопка, фруктов) и ремесла (ковры, изделия из кожи).
- Часть продукции сельского хозяйства в ВВП – около 52,6%, промышленности – около 25,5%.
- Занятость населения распределена так: сельское хозяйство – 80%, промышленность – 10%, сфера обслуживания – 10%.
- Большинство женщин в Афганистане заняты в сельском хозяйстве и составляют более 70% рабочего класса страны.
- Скот и его продукция являются основным подспорьем в фермерском хозяйстве как тягловая сила и сырье для хозяйственных товаров (шерсть, волосы, кожа, гной).
- В большинстве районов Афганистана семьи, имеющие менее 0,5 гектаров орошаемой земли, не способны зарабатывать на жизнь только за счет сельхозпродукции.
- Афганские фермеры используют древние столетние агротехнические способы с использованием тягловой силы животных.
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