"Агро Варта": BASF стал соучредителем платформы по сбору заявок на утилизацию тары

На платформе "Агро Варта" все украинские аграрии смогут подать онлайн-заявки на бесплатный вывоз канистр.

Департамент BASF Agricultural Solutions вместе с другими компаниями и Европейской Бизнес Ассоциацией стал частью масштабного проекта под названием "Агро Варта". Инициатива направлена на формирование культуры ответственного обращения с тарой из-под средств защиты растений.

Первым шагом проекта стал запуск электронной платформы. На специальном сайте украинские аграрии могут оставлять заявки на бесплатный вывоз и утилизацию канистр.



Оксана Алексеева

Сегодня в Украине средний уровень сбора и утилизации тары составляет лишь 9%. То есть 91% канистр из-под СЗР попадает на свалку, где накапливает в почве вредные токсичные вещества. Мало того, период полного биоразложения такой тара составляет от 200 до 400 лет. Поэтому мы понимаем: от сознательного обращения с использованной тарой зависит не только жизнь, здоровье животных и состояние окружающей среды, но и благосостояние будущих поколений, – комментирует Оксана Алексеева, Public Government Affairs Manager BASF Agricultural Solutions.

Первым этапом решения этой проблемы станет ряд образовательных проектов, инициированных, в частности, командой экспертов BASF. Например, разработка и создание серии образовательных инфографик о правильном обращении с отходами. Так, канистры ни в коем случае нельзя выбрасывать на стихийные свалки или использовать повторно даже на собственном производстве.

Зато лучший способ уменьшить влияние на окружающую среду – правильно промыть канистры, проколоть их (чтобы оригинальную тару не смогли использовать фальсификаторы) и отдать на утилизацию компании, специализирующуюся на этом. Заявки для этого как раз и можно оставлять на платформе "Агро Варта". После чего лицензиат (компания, которая имеет действующую лицензию и реальные мощности для осуществления операций с опасными отходами) обрабатывает такую заявку, забирает, перевозит и утилизирует тару из-под СЗР.

Утилизация тары: как правильно промывать канистры / Инфографика BASF



Утилизация тары: как правильно обходиться с отходами / Инфографика BASF

Работу компаний по утилизации оплачивают компании-участники инициативы ООО "БАСФ Т.О.В", ООО "АДАМА УКРАИНА", ООО "БАЙЕР", ООО "ФМС УКРАИНА", ООО "Нуфарм УКРАИНА", ООО "САММИТ-АГРО ЮКРЕЙН" ООО "Сингента", ООО "ЮПЛ УКРАИНА". Если аграрии используют тару этих производителей, ее бесплатно заберут и утилизируют.

– проект, в котором конкуренты в бизнесе объединились ради сохранения окружающей среды. Ведь содействовать спасению украинских почв и всей планеты могут только партнеры. Меняем подходы сегодня, чтобы расти завтра.