В Індонезії у віддаленій печері острова Сулавесі науковці виявили древній настінний живопис, якому близько 45 тисяч років.

Источник: Nature

Древний художник довольно искусно изобразил на стене... свинью. Для этого он использовал красную охру, которая имеет очень эффектный вид на оранжево-желтом фоне.



Археологи в процессе

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Размер рисунка – 36 на 54 сантиметра. Толстое животное было лишь элементом настенного шедевра. Другая – намного большая – часть исторической находки повреждена времем. Однако археологи уверяют, что на картине, как будто, видятся силуэты таких же свиней, а также, вероятно, буйволов.



Вход в пещеру, где обнаружен рисунок

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