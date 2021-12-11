Бананы-гиганты: фермеры в Папуа-Новая Гвинея выращивают трехкилограммовые фрукты
Источник:freshplaza
Бананы – один из самых популярных фруктов в любой стране мира. Оказывается, они могут дорасти до просто фантастических размеров.
Бананы-гиганты
Фермеры в Папуа-Новой Гвинее могут похвастаться бананами под названием Musa Ingens. Этот съедобный вид банана просто шокирует размерами.
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Вес одного плода достигает веса 1,5 – 2 килограмма, а наибольшие весят 3 килограмма. Длина такого банана – в районе 30 сантиметров.
Банановое дерево Musa Ingens – настоящая редкость. Его высота – 25 метров, это примерно в 5 раз больше по сравнению с обычным банановым деревом.
Кстати, листья Musa Ingens такие большие, что довольно часто путники используют место под деревом как убежище от солнца или осадков.
Гигантский фрукт / Фото freshplaza