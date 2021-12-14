Борщевой набор стремительно подорожает: каких цен ждать

Борщевой набор – своеобразный лакмус для покупательной способности украинцев. В скором времени она будет вынуждена пройти очередную проверку.

Борщевой набор вырастет в цене

Новый 2022 год не порадует украинских покупателей низкими ценами. Картофель подорожает как минимум на 35%, а за овощи борщового набора нужно будет платить больше на 15 – 20%.

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Эксперты отмечают, что к удорожанию электроэнергии прибавился далеко не рекордный урожай овощей. Эти факторы спровоцируют рост цен в ближайшее время.

Как рассказала академик НААН Ануш Балян, цены растут из года в год, единственным исключением стал картофель.

"В 2021 году овощи "борщового набора" подорожали в среднем в 2,6 раза, в том числе из-за того, что в результате неблагоприятных погодных условий не был получен ожидаемый урожай. В этом году цены на морковь вдвое превышают прошлогодние, на лук – в 2,5 раза , капуста – втрое дороже, втрое дороже и свекла. Единственным подешевевшим товаром группы остается картофель. Сегодня средние оптовые цены на украинский картофель втрое ниже, чем годом ранее", — подытожила она.