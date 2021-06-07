1 июля 2021 года в Украине откроется рынок земли. Накануне этого исторического события владельцам участков стоит сделать два важных шага – позаботиться о присвоении земельному участку кадастрового номера и оформить вещные права на земельный участок.

Подробнее – в новости Агро24 "Открытие рынка земли: что надо сделать владельцам участков накануне".

Обратите внимание! Какие проблемы могут возникнуть у покупателя участка сельхозназначения

Импорт "молочки"



Украина может отказаться от импорта молочной продукции

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что Украина может отказаться от импорта молочной продукции в течение 5-летнего цикла. Но для этого должны постоянно поступать инвестиции в украинскую молочную отрасль.

Комментарий министра в материале "Украина планирует прекратить импорт молочной продукции".

Устойчивые яблоки



Эти яблоки жары не боятся!​

Индийский садовник Харіман Шарма вывел новый сорт яблок, который отрима название HRMN 99. Он отличается стойкостью к высоким температурам, поэтому будет пользоваться спросом в странах с жарким климатом.

Подробности читайте в новости "В Индии создали новый сорт яблок: в чем его особенность".

Черные арбузы



Новый сорт арбузов

Аграрные селекционеры из Узбекистана вывели новый сорт арбуза. Он отличается оригинальным черным цветом, сладким вкусом и отсутствием косточек.

О других особенностях новинки – в материале "Черные арбузы на рынках Узбекистана появилась новинка".

Новые гибриды озимого рапса



Новые гибриды рапса дают хороший урожай

Правильный выбор посадочного материала – один из самых сложных элементов в сельском хозяйстве. Но на этом начальном этапе аграрии должны позаботиться и о надежной защите культур. Именно поэтому компания BASF разработала для фермеров специальные производственные системы, которые сочетают высококачественные семена и средства защиты растений.

Для производителей рапса такой удобной и эффективной системой является Clearfield® – это уникальная комбинация гербицида Нопасаран® и высокоурожайных гибридов рапса, устойчивых к этому гербициду. Таких, например, как ИНВ1166 КЛ и ИНВ1177 кл.

Подробнее читайте в аналитической статье Агро24 "Сильный игрок и звезда: о новых гибридах озимого рапса под систему Clearfield®".

Полезная информация Средства защиты растений: выбор, внесение, утилизация – что обязательно надо знать аграрию