1 июля 2021 года в Украине откроется рынок земли. Накануне этого исторического события владельцам участков стоит сделать два важных шага – позаботиться о присвоении земельному участку кадастрового номера и оформить вещные права на земельный участок.
Подробнее – в новости Агро24 "Открытие рынка земли: что надо сделать владельцам участков накануне".
Обратите внимание! Какие проблемы могут возникнуть у покупателя участка сельхозназначения
Импорт "молочки"
Украина может отказаться от импорта молочной продукции
Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что Украина может отказаться от импорта молочной продукции в течение 5-летнего цикла. Но для этого должны постоянно поступать инвестиции в украинскую молочную отрасль.
Комментарий министра в материале "Украина планирует прекратить импорт молочной продукции".
Устойчивые яблоки
Эти яблоки жары не боятся!
Индийский садовник Харіман Шарма вывел новый сорт яблок, который отрима название HRMN 99. Он отличается стойкостью к высоким температурам, поэтому будет пользоваться спросом в странах с жарким климатом.
Подробности читайте в новости "В Индии создали новый сорт яблок: в чем его особенность".
Черные арбузы
Новый сорт арбузов
Аграрные селекционеры из Узбекистана вывели новый сорт арбуза. Он отличается оригинальным черным цветом, сладким вкусом и отсутствием косточек.
О других особенностях новинки – в материале "Черные арбузы на рынках Узбекистана появилась новинка".
Новые гибриды озимого рапса
Новые гибриды рапса дают хороший урожай
Правильный выбор посадочного материала – один из самых сложных элементов в сельском хозяйстве. Но на этом начальном этапе аграрии должны позаботиться и о надежной защите культур. Именно поэтому компания BASF разработала для фермеров специальные производственные системы, которые сочетают высококачественные семена и средства защиты растений.
Для производителей рапса такой удобной и эффективной системой является Clearfield® – это уникальная комбинация гербицида Нопасаран® и высокоурожайных гибридов рапса, устойчивых к этому гербициду. Таких, например, как ИНВ1166 КЛ и ИНВ1177 кл.
Подробнее читайте в аналитической статье Агро24 "Сильный игрок и звезда: о новых гибридах озимого рапса под систему Clearfield®".
Полезная информация Средства защиты растений: выбор, внесение, утилизация – что обязательно надо знать аграрию