Главным покупателем украинской кукурузы на данный момент является Китай. В первой половине текущего маркетингового года эта страна купила 7 миллионов тонн кукурузы.

В марте текущего года на рынок КНР было поставлено около 1,3 миллиона тонн кукурузы из Украины. Это 48% всего экспортного объема украинского зерновой в указанном месяце и на 56% превосходит показатель аналогичного месяца сезона раньше.

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В марте 2021 Китай импортировал 1,9 миллиона тонн кукурузы. Таким образом, закупки зерновой в отчетном месяце на 66% были обеспечены украинской кукурузой.

Суммарно в октябре-марте 2020/21 маркетингового года из Украины на внешние рынки было поставлено около 15,9 миллиона тонн кукурузы (26% к показателю 2019/20 МГ), из которых 44% было отгружено в Китай.

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