Китайский чеснок начал дешеветь

В конце зимы цена китайского чеснока значительно выросла. Только сейчас цена продукта начала демонстрировать отрицательную динамику.

После 12 февраля, когда Китай праздновал Новый год, цена чеснока этой страны значительно выросла и продержалась до июля. Сейчас цена показала тенденцию на снижение, показатель составляет 0,15 юаня (0,02 доллара) за 0,5 килограмма.

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Вместе с тем экспортная цена выше, чем в предыдущие годы. Кроме того, выросла в цене и стоимость доставки.

Объемы производства чеснока в Китае упали, но качество продукции несколько улучшилось. Сейчас торговцы, которые имеют склады для хранения, выжидают, чтобы цена чеснока упала еще больше.

Стоимость хранения чеснока сейчас несколько снижается, поэтому упал спрос на продукт со стороны консервных заводов.

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