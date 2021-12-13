Компенсация за потерю урожая: кто и когда сможет получить помощь от государства

Урожай озимых культур оказался в опасности. Правительство готово поддержать аграриев и компенсировать им часть потерь.

Возмещение за потерю урожая

Кабинет Министров Украины принял размер, способ и порядок установления тарифов на страхование посевов озимой пшеницы в период перезимовки. Аграрии получат удешевление страхования своей продукции.

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Чиновники убеждены, что это поможет обезопасить фермеров от потери урожая из-за погодных условий. Утвержденный размер возврата средств составляет 60% стоимости фактически уплаченных страховых платежей.

Список страховщиков, через которых можно будет получить государственную компенсацию, вскоре опубликуют на сайте Министерства аграрной политики. Аграриям следует застраховать свой урожай и подать заявку соответствующего образца на получение государственной поддержки.