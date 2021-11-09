В Украине этот вид лимона, который еще называется понцирус трехлисточковый, встречается редко. В ботсад Одессы его завезли в 1983 году из Китая.



Плоды понцируса дозревают / Фото ботсада Одессы

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Тернистый лимон не боится морозов / Фото ботсада Одессы

Тернистый лимон – куст или дерево высотой 3 – 6 метров. В отличие от всех своих вечнозеленых родственников – это единственный листопадный представитель рода цитрусовых и один из самых холодостойких (переносит понижение температуры до -15 градусов, а в снежные зимы выдерживает морозы и до -20).



Плоды имеют специфический вкус / Фото ботсада Одессы

Из-за особых вкусовых качеств плоды понцируса не употребляют в свежем виде – из них готовят варенье, мармелад или добавляют в приправы.



Тернистый лимон – единственный листопадный представитель рода цитрусовых / Фото ботсада Одессы