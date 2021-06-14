Первые арбузы и снижение цен: рынки Одессы радуют потребителей

На рынках Одессы появились первые арбузы, а цены на некоторые овощи, фрукты и ягоды заметно снизились.
В минувшие выходные посетители одесских рынков были приятно удивлены – на прилавках появились первые арбузы, и цены на них сравнительно доступные – 25 гривен за килограмм.
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Также среди новых товаров сезона – первые персики по 50-65 гривен. Для сравнения – их цена в супермаркетах до 90 гривен.
Еще один приятный факт – некоторая продукция существенно подешевела. Особенно стремительно это сделала черешня. Чуть больше недели назад социальные сети взорвала фотография с одесского рынка, на которой были зафиксированы рекордные цены на черешню: за килограмм –500 гривен, отведать одну ягодку – 7 гривен. Один из сортов даже стоил 680 гривен!
Но сейчас цены на черешню обвалились до 70-100 гривен. Причем можно найти даже за 35 – правда, не лучшего качества.
Черешня "пошла вниз"
Цены на ягоды, овощи и фрукты на рынках Одессы
(12-13 июня) – гривны за килограмм
- Черешня – 70-100
- Персики – 50-65
- Помидоры – 25-50
- Бананы – 25-40
- Стручковый горох – 25-40
- Яблоки – 15-30
- Молодая морковь – 15-25
- Молодой лук – 15-20
- Огурцы – 15-20
- Молодой картофель – 10-25
- Кабачки – от 10
- Молодая капуста – 8-12
Самые дорогие помидоры – сорта "Микадо"
Дорогие продукты
Сезонное удешевление овощей, фруктов и ягод в Одессе и других городах Украины, конечно, радует. Но, в целом, цены на продукты питания продолжают расти, о чем свидетельствуют неутешительные данные Госкомстата.
Подробнее читайте в материале Агро24 "Цены в Украине: что подорожало больше всего".