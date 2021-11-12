Питьевая вода в Украине: в официальных нормах отсутствуют 23 показателя безопасности

В Украине действуют устаревшие нормы качества воды. Поэтому отечественное законодательство нужно как можно быстрее адаптировать к европейскому.

Уже через несколько десятков лет Украина может столкнуться с дефицитом качественной питьевой воды, заявляет председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая. Она акцентирует внимание на том, что сегодня в стране действуют устаревшие нормы качества воды, которые к тому же не выполняются большинством поставщиков.

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Что делать?

Сегодня начали приниматься решения, позволяющие улучшить ситуацию. Это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов (как, например, хлорпирифос). Однако нам нужно активнее внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания, – говорит руководитель Госпродпотребслужбы.

Магалецкая также отмечает, что в действующем законодательстве отсутствуют нормы контроля показателей броматов, акриламида, многоядерных ароматических углеводородов, винилхлорида, эпихлоргидрина, электрической проводимости. С 2021 года нормативы для 4-х показателей (акриламид, винилхлорид, эпихлоргидрин, хлораты) в Европе в 100 раз жестче, чем в Украине.

Наши нормы нуждаются в скорейшей модернизации с использованием опыта Европейского Союза. И Госпродпотребслужба поддерживает адаптацию украинского законодательства к европейским нормам, – заверила глава ведомства.

В Украине сегодня действуют "Государственные санитарные нормы и правила "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком", в которых в целом отсутствуют 23 показателя безопасности и качества питьевой воды, содержащиеся в соответствующих директивах Евросоюза.