По Украине распространяется африканская чума свиней: зафиксировали также под Харьковом

В Богодуховском районе Харьковщины 2 сентября зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Ранее такую же инфекцию специалисты выявили в Запорожской области.

Об этом стало известно из анализа 2 проб материала, который собрали на территории Краснокутского поселкового совета. В сельском хозяйстве области ввели жесткий карантин.

Недавно Вспышку африканской чумы свиней зафиксировали в Запорожье

Специалисты призывают быть осмотрительными

Специалисты пытаются предотвратить распространение инфекции на другие территории. Это важно, поскольку заболевание особенно опасно для свиней.

Как предотвратить передачу чумы другим свиньям:

перевести работу свинохозяйств в "закрытый режим";

содержать животных в закрытых помещениях, а также не допускать выгула. Это нужно, чтобы избежать контакта с другими свиньями;

работать только в сменной спецодежде;

ни в коем случае не допускать посторонних лиц в животноводческие помещения;

не покупать свиней без необходимых ветеринарных документов;

не разделывать туши инфицированных свиней;

не кормить свиней пищевыми отходами, которые содержат свинину или продукты убоя без проваривания.

Если вы обнаружили труп дикого кабана или домашней свиньи, нужно сразу обратиться в Госпродпотребслужбу своего региона. Иногда это может спасти жизни многих животных.

Что известно про Африканскую чуму свиней?

Это остроинфекционное вирусное заболевание, для которого характерны лихорадка, кровоизлияния, синюшность кожи, а также крайне высокая смертность. Крайне устойчив к воздействию внешних факторов.



В навозе или почве АЧС может жить до 3 месяцев, в копченых мясопродуктах – до 6, а в замороженном мясе – даже до 3 лет. Пока нет способов лечения или эффективной вакцины для профилактики этой болезни.



Следует отметить, вирус не представляет никакой опасности для людей.

Вирус мог прийти из Европы

Всемирная организация здравоохранения животных сообщила, что в начале августа зафиксировали 521 очаг африканской чумы свиней в 22 странах. Среди эпицентров была Европа. Больше всего вспышек было в Польше – 164.

А уже 1 сентября инфекцию заметили в городе Молочанск Запорожской области. Там ввели жесткий карантин и начали проводить мероприятия по ликвидации распространения. В частности, выставили карантинные посты, оборудовали дезинфикационные барьеры, а также провели дезинфекцию.