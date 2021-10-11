Польские фермеры потеряли 1200 гусей: почему так произошло и какие убытки

Польские супруги Винские, живущие неподалеку от города Бяла Подляска, получили кредит на выращивание гусей и начали собственный бизнес. Но птиц пришлось уничтожить из-за заражения птичьим гриппом.

Эта история типичная и лишний раз свидетельствует, каким капризным и рискованным может быть аграрный бизнес.

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Семья Винских взяла кредит – 60 тысяч злотых, и за эти средства обустроила птицеферму и купила 1200 гусей для выращивания. Птицы довольно быстро набрали вес до 6 килограммов, но впоследствии начали странно и неестественно себя вести. Фермеры обратились к ветеринарам, которые сообщили неприятную новость – у гусей птичий грипп.

Сразу прибыли работники санэпидемстанции и газом истребили всех гусей. Семья фермеров получила компенсацию – 15 тысяч злотых, которая только частично покрыла их расходы. Поэтому супруги, которое, кстати, воспитывают двух несовершеннолетних детей, подали иск в суд с требованием выплатить дополнительную компенсацию, потому что сейчас едва сводят концы с концами.

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