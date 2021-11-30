Помидоры – самые дешевые за последние годы: в чем дело и как долго это продлится

Помидоры – едва ли не единственный товар на рынке, который приятно удивляет покупателей своей ценой. Стоимость томата опустилась на самый низкий уровень в последние годы.

Почему помидоры дешевеют

В ноябре этого года оптовая цена помидоров колебалась на уровне 15 – 20 гривен за килограмм. Это самый низкий показатель за последние 5 лет.

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Импортный томат стоил 26 гривен за килограмм, что тоже является самой низкой ценой за последние годы. Причина такой ситуации – большое преимущество предложения над спросом.

В этом году сезон сместился, поэтому пик предложения пришелся на период, когда спрос снизился. Сезон соления завершился, а население не готово покупать много томатов.

Поздний сезон и преимущество спроса над предложениями делают томат очень доступным. Специалисты прогнозируют, что такая ситуация будет сохраняться еще некоторое время, поэтому в ближайшее время любители помидоров могут не беспокоиться о его цене.