Помощь природы: какая температура оптимальна для роста лука

Объем урожая лука зависит от многих факторов. Один из ключевых – температурный режим окружающей среды.

Для прорастания лука оптимальна температура 12 – 15°C. Для хорошего роста температура должна быть немного выше – 15 – 18°C.

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Семена лука могут прорастать и при 2 градусах тепла, но тогда восхождений придется ждать месяц. Если же температура оптимальна, то восхождения будут уже через 10 – 15 дней.

Если резко ударил мороз, то маленькие побеги могут выдерживать температуру до -6°C.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что низкие температуры весной тормозят развитие надземной вегетативной массы, но при этом происходит развитие корневой системы.

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