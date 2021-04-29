Черемша – одна из любимых трав украинцев. Салаты из нее вкусные и полезные, ведь это растение может похвастаться большим количеством витаминов.

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Тем более, что пучок черемши стоит лишь 5-10 гривен, что делает ее еще более популярной среди покупателей.

Но нужно помнить, что черемша внесена в "Красную книгу" и охраняется законом, поэтому собирать ее в дикой природе и продавать нельзя.

Но несмотря на это черемша все равно появляется на рынках. В Хмельницком уже составлено несколько админпротоколов. Правоохранители напоминают, что сбор и сбыт черемши являются незаконными.

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