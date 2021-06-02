Черешневый сезон в Мелитополе стартовал с небольшим опозданием. Причина – неблагоприятные погодные условия (дожди и прохлада). Сейчас на рынках города уже начали продавать ранние сорта черешни. Предлагают ягоду в традиционных стаканах, за который просят 30 гривен.

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Но производители черешни уверяют, что уже через неделю ягоды будет гораздо больше – тогда и цена упадет, и ее начнут продавать килограммами.

В целом, в этом году, по прогнозам агрономов, несмотря на выкрутасы погоды, ожидается хороший урожай черешни.

Черешня как бренд

В сентябре 2020 года мелитопольская черешня получила официальное звание географического бренда. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины согласилось с выводом Института интеллектуальной собственности и зарегистрировало географическое указание "Мелитопольская черешня".