Рост штрафов в 10 раз: как будут наказывать за незаконный сбор грибов, ягод и рубку деревьев

Чиновники пересмотрели наказание за причинение вреда природно-заповедному фонду. Штрафы, утвержденные еще в 2013 году, существенно выросли.

Пересмотр штрафов

Из-за роста инфляции штрафы, принятые в 2013 году, не становились ставали преградой для незаконной деятельности браконьеров. Даже в случае уплаты наказания браконьеры получали большую прибыль за незаконный лов рыбы или рубку деревьев.

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Правительство пересмотрело суммы наказания за незаконную деятельность в заповедных зонах. Они выросли в 10 раз и теперь будут индексироваться каждый год.

Какие нарушения наказываются

В природо-заповедных зонах запрещены:

рубка деревьев и повреждения растений,

повреждения лесных культур, саженцев и самосева,

повреждения газонов и цветников,

самовольный выпас скота и заготавливание сена.

Также под запретом охота, сбор дикорастущих травяных растений, лекарственных растений, дикорастущих плодов орехов, грибов, ягод. Кроме того, нельзя занимать земельные участки и загрязнять территорию.

Размеры штрафов

Запрет действует на территории национальных природных парков, природных заповедников, ботанических садов и дендрологических парков.

За срезку одного гриба в природно-заповедном фонде нужно будет заплатить 75 гривен. Охота на оленя или кабана будет караться штрафом в размере 30,3 тысяч гривен.

Дикие цветы обойдутся нарушителям в 30 гривен за штуку. Что касается ягод, то наказание установлено на уровне 378 гривен за килограмм.

Незаконная рубка или повреждение деревьев карается штрафом в размере от 257 гривен до 18,3 тысяч гривен в степной зоне. В других зонах – от 227 гривен до 16,8 тысяч гривен.