Рынок земли: когда ожидать подорожания земельных паев

Согласно прогнозам аналитиков, каждый год стоимость земли в Украине будет расти. Такая тенденция будет наблюдаться как минимум до 2030 года.

По мнению советника по земельному законодательству Программы USAID Анны Федун, владельцам земельных паев не стоит спешить с продажей земли. В перспективе они могут получить за нее значительно большую прибыль.

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Сейчас законом установлен минимальный размер стоимости 1 гектара земли, что является не ниже нормативно-денежной оценки. Так будет продолжаться до 2030 года, а дальше государство "отпустит" этот рынок,

– подчеркнула експертка.

Она напомнила, что в 2024 году покупку земли смогут осуществлять и юридические лица, что значительно увеличит стоимость паев. Следовательно, уже в ближайшей перспективе потенциальная прибыль за землю будет расти.

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