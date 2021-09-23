Самые рентабельные сельхозкультуры следующего агросезона: какие и почему

Озимый рапс, подсолнечник, кукуруза и соя станут самыми рентабельными культурами следующего сезона. Такой прогноз "Семенной ассоциации Украины". Но аграрии должны серьезно заботиться о своем урожае.

Чтобы минимизировать риски и получить достойный урожай аграрии не должны экономить на инсектицидной обработке семян. Потому что в октябре, в период вегетации озимых культур, существует риск заражения болезнями листовой пластинки растений, – говорит исполнительный директор ассоциации Сюзанна Григоренко.

В этом сезоне озимые культуры очень востребованы у аграриев, в том числе и пшеница, добавляет эксперт. Несмотря на наличие стабильных объемов собственного производства, запрос на высокопродуктивные сорта растет. Однако необходимо проверять качество семян зерновых культур на наличие зараженности фузариозом.

По данным фитопатологического диагностики семян, проведенной агрономической лабораторией ALFA Smart Agro в августе-сентябре 2021 года, посевной материал озимых зерновых в нынешнем сезоне поражен в основном такими болезнями, как альтернариоз, фузариоз и плесень семян.

Внимание к увлажнению

Еще один важный момент, который подчеркнула Григоренко: аграриям стоит следить за увлажнением почвы, особенно в южных областях.

Один из способов минимизации рисков выращивания сельхозкультур, связанных с недостаточным количеством влаги в почве, – это орошения. Используя системы орошения, можно значительно увеличить урожайность выращиваемых культур: например, озимой пшеницы – в два раза, кукурузы – от 3 до 3,5 раза, сои – в 2,5 раза, картофеля – в 1,5-2 раза.