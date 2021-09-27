Самый экологичный в Европе сахар будут производить на дровах

В Швейцарии запустят сахарный завод, который будет выпускать самый экологичный сахар на континенте.

Сахарный завод компании Schweizer Zucker AG в городке Аарбург будет работать за счет энергии произведенной на дровяной электростанции, которая обеспечит производство электроэнергией, горячей водой и технологическим паром для обработки сахарной свеклы.

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Мы будем производить самый экологичный сахар в Европе. К тому же планируем сократить выбросы СО2 более чем на 16 тысяч тонн, – похвастался председатель совета директоров Schweizer Zucker AG Андреас Бланк.

Производство такой древесины не очень рентабельно, но правительство Швейцарии настаивает на сокращении выбросов в атмосферу и внедряет "зеленый курс" ЕС во всех отраслях производства.

Дровяная электростанция в Аарбурге к тому же на сегодня единственная в Швейцарии, которая может утилизировать сильно загрязненную древесину, такую как железнодорожные шпалы. Однако пока прием такого рода топлива рассматривается только теоретически.