На склонах урожайность пшеницы существенно уменьшается – исследование

Украинским аграриям нужно учитывать не только погодные условия и хорошо подкормки растений. Большую роль для конечного результата играет и ландшафт поля.

Лучшую урожайность озимая пшеница показала на ровных участках поля с типичным черноземом. На наиболее возвышенных участках и склонах микрозападин урожайность пшеницы ниже в 2 – 3 раза.

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Соответственно, общая производительность полей, которые имеют впадины и неровности, существенно снижается. Как сообщают ученые, потери доходят до четверти возможного урожая.

Сейчас более 60% пахотных земель в Украине являются склонными, поэтому нужно работать над технологиями, которые позволят выравнивать и повышать общий уровень плодородия пахотных земель.

Цена подсолнечника растет несмотря на рекордный урожай. Больше об этом читайте в материале Агро 24