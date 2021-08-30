Ученые обнаружили, что помидоры могут предупреждать об опасности материнское растение

Ученые выяснили, что плоды томатов способны сообщать об опасности материнскому растению. Когда на помидор попадает вредитель, он передает электрический сигнал побегу.

Такое открытие сделала группа исследователей из Бразилии. В будущем они планируют проверить, ведут ли себя так же другие плодовые растения.

Читайте также Все дело в воде: фермер раскрыл секрет производства рекордной голубики

Как проводили эксперимент

Исследователи поместили томаты в клетку Фарадея, которая блокирует внешние электромагнитные поля.

В местах соединения плодов с ветвями растений они прикрепили электроды.

На помидоры они клали гусеницу и в течение 24 часов измеряли электрические реакции на ветвях.

Временные ряды также записывали до и после атак гусениц.

Через 24 и 48 часов ученые собрали растительный материал для химического анализа.

Для расшифровки сигналов исследователи применили алгоритмы на основе машинного обучения.



Эксперимент с томатами / Фото Depositphotos

Что обнаружили исследователи

Исследователи выяснили, что существует четкая разница в моделях, которые были обнаружены до и после нападений гусениц. Кроме того, защитные биохимические реакции наблюдались по всему телу растений, которые скорее всего были спровоцированы сигналами, которые поступали от плодов.

Мы обнаружили, что плоды могут передавать важную информацию, такую ​​как нападения гусениц, что является серьезной проблемой для растения. Вероятно, это может подготовить другие части растения к той же атаке,

– говорят исследователи.

Ученые также хотят выяснить, реагируют ли плоды на другие угрозы так же как на насекомых.