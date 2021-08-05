Украина снова будет экспортировать в Японию мясо птицы и яйца

Япония сняла запрет на экспорт из Украины мяса птицы и яиц. Ограничение вводилось в декабре 2020 года в связи с распространением в Украине патогенного гриппа птицы.

Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии сняло запрет на поставки мяса птицы и яиц после переговоров с дипломатами МИД Украины и специалистами Госпродпотребслужбы.

Обратите внимание! Новый запрет: продукты из Украины попали в черный список России

Представители Украины подробно проинформировали японскую сторону о мерах по борьбе со вспышками заболевания гриппом птицы.

Мы не только создаем новые возможности экспорта для украинских компаний, но и восстанавливаем доступы на иностранные рынки, которые по тем или иным причинам закрывались. Такие решения о закрытии обычно принимаются быстро, а на то, чтобы убедить партнеров открыть рынок заново, нужны длительные усилия. Я рад, что нам удалось убедить японских партнеров в безопасности украинских продуктов, и украинские компании отныне снова могут экспортировать свою продукцию, – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая добавила, что ее ведомство совместно с МИД провели очень большую работу по снятию ограничений и восстановлению экспорта украинской продукции птицеводства. "Ранее аналогичные ограничения были отменены Иорданией, Сингапуром, Кыргызстаном и другими странами", – уточнила Магалецкая.

Таким образом, Украина возобновила статус страны, свободной от высокопатогенного гриппа птицы, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро.

Важно! Экспорт украинской органики: продали меньше – заработали больше