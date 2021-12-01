Украина определила приоритетные продукты для экспорта в Израиль
Источник:Госпродпотребслужба
Украина и Израиль расширяют торгово-экономическое сотрудничество. Один из ключевых секторов – аграрная продукция.
На днях делегация Украины во главе с министром обороны Алексеем Резниковым побывала с визитом в Израиле, где состоялось заседание Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества. В состав украинской делегации входила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
Тем временем… Украина наращивает экспорт в Евросоюз
Торговые показатели
Руководитель службы сообщила, что за последние три квартала рост экспорта украинских товаров в Израиль составил 7%, а импорта – 13%. При этом 44% товаров общей двусторонней торговли – аграрная продукция.
Потенциал экономическо-торгового сотрудничества Украины и Израиля очень велик. В 2021 году мы наблюдаем интенсификацию сотрудничества между нашими странами и рост торговли. Убеждена, что такая тенденция будет и дальше, – отметила Магалецкая.
Что предлагает Украина?
По словам главы Госпродпотребслужбы, сейчас стороны прорабатывают вопросы расширения торговли. Среди приоритетных направлений – экспорт украинской говядины, открытие рынка Израиля для черешни и голубики, а также пробные поставки украинских яблок.