В Украине много фальсифицированного меда: как легко обнаружить подделку

Украинский мед славится своим вкусом и полезными свойствами. Но некоторые производители не готовы к соблюдению стандартов и прибегают к обману.

Как подделывают мед

Обычно в мед добавляют крахмал, сахарозу, сахарный сироп и крахмальную патоку. Все эти добавки корректируют вкусовые свойства продукции, но не слишком полезны для нашего организма.

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Поскольку большая часть украинского меда идет на экспорт, а цены на качественную продукцию растут, некоторые производители прибегают к подделке, чтобы удешевить мед и заработать больше денег.

Как обнаружить подделку

Первое, на что нужно обратить внимание – цвет. Окрас натурального продукта колеблется от бледно-желтого до насыщенного коричневого. Если продукт имеет розовый, красный, синеватый или зеленый оттенок – в ваших руках фальсификат.

Также натуральный мед не дает осадка. Белые крупинки дают сигнал о том, что в мед давали мел. Хороший мед должен быть густым, однородным без признаков расслоения. Если есть пена – его собрали раньше нужных сроков, поэтому есть опасность, что при длительном хранении он забродит.

Дома обнаружить подлог еще проще. Окуньте в продукт ломтик хлеба – в хорошем меде он затвердеет. Можно развести ложку меда в воде и добавить каплю йода. Если жидкость станет синеватого цвета – в продукте есть мука или крахмал.