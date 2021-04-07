Уряд розширив держпідтримку аграріїв: їм додатково виділять 500 мільйонів гривень
Кабінет Міністрів розширив державну фінансову підтримку сільгоспвиробників. У 2021 році на допомогу їм планують спрямувати додаткові 500 мільйонів гривень.
Источник:телеграм Дениса Шмигаля
Прем'єр-міністр наголосив, що якісна та справедлива підтримка аграріїв зі сторони держави дає можливість цьому сектору розвиватися та конкурувати на світових ринках.
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Тому Кабмін і розширив державну фінансову підтримку сільгоспвиробників. Нардеп Олексій Гончаренко у телеграмі уточнив, що у 2021 році в цю галузь планують спрямувати додаткові 500 мільйонів гривень.
На які напрямки виділять гроші:
- державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції – 50 мільйонів гривень;
- відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій – 240 мільйонів гривень;
- державна підтримка аграріїв, які використовують меліоровані землі – 50 мільйонів гривень;
- підтримка виробників органічної продукції – 50 мільйонів гривень;
- підтримка розвитку галузі картоплярства – 60 мільйонів гривень;
- субсидії з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь 50 мільйонів гривень. Зокрема, планують виплачувати 3 500 гривень дотації на 1 гектар посіву гречки.
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