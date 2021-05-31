Офіційний сайт Верховної Ради повідомляє, що в планах на розгляд такі законопроєкти:
- про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами №4568
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин №4396
- про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України №2289
- про внесення змін до Закону України "Про землеустрій" щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою №4515
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно №4592
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Також 2 червня відбудеться засідання комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. На ньому обговорюватимуться такі проєкти законів:
- про внесення змін до деяких законів України (щодо спрощення процедури експертизи, реєстрації сортів рослин та обігу насіння) № 3680 і №3680-1
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв’язку з переходом прав на об'єкт нерухомого майна, який на ній розташовано) №5248
- про внесення змін до деяких законів України щодо питань оціночної діяльності №5317 і №5317-1
- про внесення змін до деяких законодавчих актів, які регулюють передачу меліоративних систем у тимчасове користування №3852
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств №4046