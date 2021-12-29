Высокоурожайная и органическая: ученые представили новый сорт вишни
29 декабря 2021 , 18:25Читати новину українською
Источник:tsesmelis.gr
Греческим исследователям удалось вывести новый сорт вишни. Он имеет много положительных характеристик и пользуется популярностью на органическом рынке.
Новый сорт Royal Tiioga
Сорта органической вишни получили пополнение. В Греции создали новое дерево, сорт получил название Royal Tioga.
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Сорт имеет множество положительных характеристик. Он раннеспелый и высокоурожайный, стройное дерево не слишком высокое.
Также Royal Tioga – это самоплодный сорт, рано цветущий. Его требования к охлаждению очень низкие, а сладкие плоды имеют красивый алый цвет.
Органическая вишня нового поколения / Фото tsesmelis.gr