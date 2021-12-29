Высокоурожайная и органическая: ученые представили новый сорт вишни

Греческим исследователям удалось вывести новый сорт вишни. Он имеет много положительных характеристик и пользуется популярностью на органическом рынке.

Новый сорт Royal Tiioga

Сорта органической вишни получили пополнение. В Греции создали новое дерево, сорт получил название Royal Tioga.

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Сорт имеет множество положительных характеристик. Он раннеспелый и высокоурожайный, стройное дерево не слишком высокое.

Также Royal Tioga – это самоплодный сорт, рано цветущий. Его требования к охлаждению очень низкие, а сладкие плоды имеют красивый алый цвет.

Органическая вишня нового поколения​ / Фото tsesmelis.gr