Земельные паи в Украине: какая сейчас средняя цена
Источник:AgroPolit
Рынок земли в Украине активно развивается. Цена земли растет долгое время и обещает сохранить положительную динамику.
После внедрения рынка земли в Украине осуществлено более 18,5 тысячи земельных операций. Общая площадь привлеченных земель составляет 67,5 тысяч гектаров.
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Средняя стоимость 1 гектара в Украине составила 33,7 тысяч гривен. Что касается размеров продающих участков, то в среднем площадь составляет 3,6 гектара.
Цена земли в Украине продолжает расти. Аналитики советуют владельцам, желающим заработать больше, пока воздержаться от продажи.
Самая дорогая сейчас земля в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Также сообщается, что не все участки будут использоваться в будущем в аграрных целях.