Земельные паи в Украине: какая сейчас средняя цена

Рынок земли в Украине активно развивается. Цена земли растет долгое время и обещает сохранить положительную динамику.

После внедрения рынка земли в Украине осуществлено более 18,5 тысячи земельных операций. Общая площадь привлеченных земель составляет 67,5 тысяч гектаров.

Кстати BASF Agricultural Solutions выступил спонсором Online Seed Forum-2021

Средняя стоимость 1 гектара в Украине составила 33,7 тысяч гривен. Что касается размеров продающих участков, то в среднем площадь составляет 3,6 гектара.

Цена земли в Украине продолжает расти. Аналитики советуют владельцам, желающим заработать больше, пока воздержаться от продажи.

Самая дорогая сейчас земля в Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Также сообщается, что не все участки будут использоваться в будущем в аграрных целях.