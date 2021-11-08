Золотая жила: дефицит какого фрукта в ЕС обогатит польских садоводов

В этом году польские садоводы получили очень хороший урожай груши. В других странах европейского союза наблюдается дефицит на этот фрукт.

Польские садоводы собрали большой урожай груш, но цена фрукта продолжает расти. Причина – нехватка продукции в других странах Евросоюза.

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Если в начале октября груши сорта Конференция на сортировке стоили около 2,2 злотых с килограмм, то уже сейчас такие груши калибра выше среднего стоят 3 злотых.

В целом урожай груш в Польше в этом году составил 76 тысяч тонн. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 36%.

Также сообщается, что, несмотря на большой спрос, садоводы не спешат распродавать продукцию, особенно это касается товара высокого качества. Они ожидают, пока цена вырастет до 4 злотых за килограмм.

В целом урожай груш в странах ЕС составил 1,6 миллиарда килограмм, это на 28% меньше, чем удалось собрать в прошлом году.