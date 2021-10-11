Українським аграріям потрібно зважати не лише на погодні умови та добре підживлення рослин. Велику роль для кінцевого результату відіграє і ландшафт поля.

Найкращу врожайність озима пшениця показала на рівних ділянках поля з типовим чорноземом. На найбільш підвищених ділянках та схилах мікрозападин урожайність пшениці нижча у 2 – 3 рази.

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Відповідно, загальна продуктивність полів, які мають западини та нерівності, суттєво знижується. Як повідомляють науковці, втрати доходять до чверті можливого врожаю.

Наразі понад 60% орних земель в Україні є схиловими, тому потрібно працювати над технологіями, які дозволять вирівнювати й підвищувати загальний рівень родючості орних земель.

Ціна соняшника росте попри рекордний урожай. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24