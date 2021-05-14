Виблискують, мов зірки: унікальні сяючі черв’яки Нової Зеландії, які створюють магічний ефект

Якщо ви коли-небудь планували подорож до Нової Зеландії, то, мабуть, чули про унікальні світлові печери, які нагадують космічний простір. Такий магічний ефект зоряного неба створюють так звані сяючі черв’яки.

Але цей термін не зовсім правильний, адже ці істоти насправді не є черв’яками, а личинками м'ясоїдних грибних комарів. Цей конкретний вид світлячків можна зустріти лише в Новій Зеландії та частині Австралії.

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Чому личинки світяться

Сяючі черв’яки є біолюмінесцентними, тобто вони виробляють і випромінюють світло природним чином із органу, подібного до людської нирки. Біолюмінесценція створюється в результаті реакції ферменту, який називається люцифераза, та інших хімічних речовин, що викликають це природне синьо-зелене світіння. Існує мішок навколо світлового органу, який забезпечує киснем і допомагає сконцентрувати відбиття світла.



Личинки грибного комара / Фото wikipedia

Біолюмінесцентне світіння також використовують для залучення здобичі. Менші комахи та мухи притягуються до нього і летять назустріч.

Чим харчуються сяючі черв’яки

Світлові хробаки досить маленькі та мають розмір сірника. Тому вони полюють на ще менших комах, таких як мошки, молі та мухи.



Сяючі хробаки роблять павутинну пастку для здобичі / Фото wikipedia

Щоб захопити свою здобич, черв’яки будують мережу з шовкових ниток, покритих липким слизом, які звисають у місці їхнього проживання. Реагуючи на біолюмінесцентне світло, комахи потрапляють у пастку, де застрягають.

Цікаво те, що дорослі грибні комарі ніколи не потрапляють у ці липкі павутини, оскільки їх не приваблює світло, а ще вони досить міцні, щоб вирватися з ниток.

Де знайти сяючих хробаків

Вид світлячків, яких можна зустріти в Новій Зеландії та частині Австралії, називається Arachnocampa luminosa. Найчастіше вони мешкають у печерах, лісах та інших захищених вологих районах.



Грибний комар Arachnocampa luminosa / Фото wikipedia

У печерах біолюмінесцентне світіння може відбуватися як вдень, так і вночі. Це ідеальне місце для процвітання черв'яків, оскільки там темно, немає вітру, а достатня вологість гарантує присутність здобичі.







