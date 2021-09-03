Про це стало відомо з аналізу 2 проб матеріалу, який зібрали на території Краснокутської селищної ради. Наразі у сільському господарстві області ввели жорсткий карантин.

Нещодавно Cпалах африканської чуми свиней зафіксували на Запоріжжі

Фахівці закликають бути обачними

Фахівці намагаються запобігти поширенню інфекції на інші території. Це важливо, оскільки захворювання особливо небезпечне для свиней.

Як запобігти перенесенню чуми на інших свиней:

перевести роботу свиногосподарств у "закритий режим";

утримувати тварин у закритих приміщеннях, а також не допускати вигулу. Це потрібно, щоб уникнути контакту з іншими свинями;

працювати лише в змінному спецодязі;

в жодному разі не допускати сторонніх осіб до тваринницьких приміщень;

не купувати свиней без необхідних ветеринарних документів;

не переробляти туші інфікованих свиней;

не годувати свиней харчовими відходами, які містять свинину чи продукти забою без проварювання.

Якщо ви виявили труп дикого кабана або свійської свині, потрібно одразу звернутись до Держпродспоживслужби свого регіону. Інколи це може врятувати життя багатьох тварин.

Що відомо про Африканську чуму свиней? Це гостроінфекційне вірусне захворювання, для якого характерні лихоманка, крововиливи, синюшність шкіри, а також вкрай висока смертність. Вкрай стійке до дії зовнішніх факторів. У гної чи ґрунті АЧС може жити до 3 місяців, у копчених м'ясопродуктах – до 6, а в замороженому м'ясі – навіть до 3 років. Наразі немає способів лікування або ефективної вакцини для профілактики цієї хвороби.



Слід зазначити, вірус не становить жодної небезпеки для людей.

Вірус міг прийти з Європи

Всесвітня організація охорони здоров'я тварин повідомила, що на початку серпня зафіксували 521 спалах африканської чуми свиней у 22 країнах. Серед епіцентрів була Європа. Найбільше спалахів було в Польщі – 164.

А вже 1 вересня інфекцію помітили в місті Молочанськ Запорізької області. Там ввели жорсткий карантин і почали проводити заходи щодо ліквідації розповсюдження. Зокрема, виставили карантинні пости, обладнали дезінфікаційні бар'єри, а також провели дезінфекцію.