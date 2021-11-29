Земельні паї в Україні: яка зараз середня ціна

Ринок землі в Україні активно розвивається. Ціна землі росте впродовж тривалого часу та обіцяє зберегти позитивну динаміку.

Після впровадження ринку землі в Україні здійснено понад 18,5 тисяч земельних операцій. Загальна площа земель, які були залучені, становить 67,5 тисяч гектарів.

До речі BASF Agricultural Solutions виступив спонсором Online Seed Forum-2021

Середня вартість 1 гектару в Україні склала 33,7 тисячі гривень. Що стосується розмірів ділянок, які продають, то в середньому площа складає 3,6 гектара.

Ціна землі в Україні продовжує зростати. Аналітики радять власникам, які хочуть заробити більше, наразі утриматися від продажу.

Найдорожчою наразі є земля в Київській, Львівській та Івано-Франківській областях. Також повідомляється, що не всі ділянки в майбутньому будуть використовуватися в аграрних цілях.