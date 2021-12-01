Середня ціна земельних паїв в Україні наразі становить трішки більш як 30 тисяч гривень. Втім, подекуди за гектар паю потрібно буле викласти значно більше грошей.

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Наприклад, у Львівській області лише восени вартість землі виросла на 25%. Як повідомляють чиновники, за гектар землі тут потрібно заплатити 104 тисячі гривень.

Також повідомляється, що населення не поспішає продавати землю та чекає, поки її вартість виросте ще більше.

Раніше експерти радили власникам землі за бажання отримати більший прибуток не продавати землю зараз. Ринок землі в Україні ще дуже "молодий", тому в майбутньому цілком логічно розраховувати на зростання земельних цін.