2/3 території України можуть стати зоною ризикованого землеробства, – Лещенко

Українська земля серйозно потерпає від зміни клімату, тому є ризик, що дві третини території країни стануть зоною ризикованого землеробства.

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко під час форуму "Національний діалог з продовольчих систем" зробив тривожну заяву:

Температурний режим зріс більш як на 1 градус за Цельсієм за 10 років. І це дуже серйозно впливає на зону землеробства. Якщо говорити об'єктивно, з такою динамікою, як сьогодні, ми можемо дійти до ситуації, коли 2/3 території України стануть зоною ризикованого землеробства.

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Лещенко вважає, що глобальна зміна клімату несе дуже великі загрози для сільського господарства – в першу чергу, через зниження продуктивності виробництва, втрати стійкості екосистем і погіршення якості життя людей. Тому потрібно "переходити до більш ощадливих засобів обробітку ґрунту з точки зору технологій та збільшити частку органічної продукції".

Потрібна реалізація політики зрошення і меліорації, стратегія якої була закладена урядом ще в 2019 році, – додав урядовець.

Міністр також відзначив інші важливі питання:

контроль і покарання за незаконне розорювання природоохоронних територій

відновлення лісосмуг

консервація земель з метою заліснення, залужнення і ревіталізації

Лещенко резюмував, що нині на часі – "повномасштабний перегляд механізмів реалізіації як аграрної, так і екологічної політики".