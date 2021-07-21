5 факторів високої врожайності сої

Вирощування сої у сучасному світі – перспективна справа, адже зі зростанням кількості людей на планеті збільшується також потреба у білково-олійній сировині, яка міститься саме у сої.

Наразі Україна посідає восьме місце з виробництва цієї культури (під соєю знаходиться 1,4 мільйона гектарів або 6% від усіх посівних площ), і шосте місце з її продажу. Щороку перед аграріями постає завдання: забезпечити високу врожайність. Успіх у цій справі залежить від багатьох показників, втім найважливіші – насіння, ґрунт, частота висіву, добриво та захист культури. Розберемо кожен з пунктів окремо.

Зверніть увагу! Зрощуй та зростай: як отримати максимальну ефективність з гербіцидом Базагран®

ДНК насіння

Генетика відіграє одну й найголовніших ролей у формуванні майбутнього врожаю. Річ у тім, що саме в ДНК цієї культури "зашифрований" потенціал рослини. Це – кількість вузлів, а значить і кількість бобів. Вміння пристосуватися до певного клімату також залежить від генотипу, адже якщо в ДНК культури низька адаптивність до середовища – її врожайність суттєво знизиться.

Серед інших важливих генетичних характеристик: висота рослини, кількість білка (це важливо враховувати, коли соя піде на переробку чи експорт), висота кріплення нижніх бобів, маса насінин, час вегетації й дозрівання. Слід також звертати увагу на дистриб’юторів і обов’язково перевіряти їхню сертифікацію.



Рентабельність сої 50%

Сила ґрунту

Рівень рН ґрунту, у якому ви плануєте вирощувати сою, повинен мати значення біля 6. Такого висновку дійшли ще в 1990 році, коли науковці з усього світу презентували на міжнародному симпозіумі результати тривалих досліджень родючості ґрунтів. Тоді дослідники встановили, що при значенні рН 5,6-6,2 на полях соя добре взаємодіє з металами. При меншому рівні рН алюміній, магній, марганець та кальцій можуть пригнічувати кореневу систему. Тому важливо завчасно провапновувати ґрунт.

Як густо сіяти?

Згідно із Міжнародною класифікацією сортів сої, існує 13 груп стиглості цієї культури. В ґрунтах України хороший врожай можуть давати сорти перших шести груп. Для інших потрібен короткий світловий день. Густота посіву залежить саме від групи стиглості. Наприклад, для ультраскоростиглих сортів норма – висів 750 – 850 тисяч насінин на 1 гектар. Ранньостиглі варто висівати з густотою 650 – 750 тисяч/га, середньоранньостиглі – 550 – 650 тисяч/га.

Яким може бути наслідок густого сіяння сої? Якщо культура буде рости надто близько одна біля одної, вона може отримати менше світла. У результаті тягнутиметься до гори, щоб компенсувати цю нестачу. Тоді ресурси рослини підуть не на формування вузлів і бобів, а на ріст. Це, своєю чергою, збільшить ризик вилягання та пошкодження стебла. 2017-го року агрономи Beck’s Practical Farm Research зі США опублікували масштабний звіт з результатами досліджень соєвих посівів. Вони виявили, що з густотою в 300 тисяч насінин агровиробник отримує ті самі результати, що й з 400 тисяч/га. Те саме з показниками у 500 та 600 тисяч насінин: врожай однаковий – різняться лише витрати на насіння.



Сої потрібна увага

Чим годувати сою?

Поживні речовини – важлива складова гарного врожаю. Незамінними для сої є фосфор, азот і калій. Також корисними є кальцій, магній, бор, залізо і цинк. Втім вони мають бути збалансовані, адже їхня нестача чи надлишок можуть негативно вплинути на рослину.

Для розуміння, що саме потрібно рослині, проаналізуйте невелику ділянку, на якій росте соя. Акцентуйте увагу на найслабшій ланці, наприклад, не додавайте азоту, рівень якого вже забезпечений на 80%, зосередьтеся, на речовині, рівень якої найменший. Тоді це суттєво посилить вегетацію рослини.

Захист культури

Хвороби, бур’яни та шкідники особливо загрожують сої на ранніх етапах росту. Тому, перш за все, переконайтеся, який у неї був попередник – найкраще, щоб це була озима пшениця, овес чи кукурудза, але не ячмінь. Згідно з дослідженнями науковців з Інституту рослинництва та Харківського аграрного університету, після ячменю аграрії збирають менший врожай, аніж після озимої пшениці на 0,16 – 0,20 тонн/га.

Слідкуйте за рівнем забур'яненості культури, що росте перед соєю. Це може вплинути і на її врожайність. Якщо бур'янів було багато, вони можуть знизити загальну врожайність від 15 до 31%. На ранніх етапах вегетації соя не може протистояти бур’янам, особливо тим, у яких швидко розвивається коренева система. Насінина сої страждає від нестачі поживних речовин, а значить — втрачає в рості та надземній масі.

Саме тому потрібно активно боротися із бур’янами ще на етапі попередника сої, наприклад, за допомогою препаратів з діючою речовиною бентазон та імазамокс. Вони здатні швидко знищувати гірчак, череду, дикий мак та інші рослини, що заважатимуть вашій культурі. Якщо ж до препарату на основі бентазону та імазамоксу додати якісний ад’ювант, гербіцид зможе на довше затриматися на рослині-бур'яні та проникати навіть у лободу (яка характеризується значним восковим нальотом, через що її складно вивести з поля), гірчак і різні види падалиці соняшника.



Соя – надзвичайно корисний продукт

1 кг сої за вмістом протеїну замінює 2 кг м’яса або риби, 4 кг пшениці, 12 л молока. До того ж соя – одна з небагатьох культур, що збагачує ґрунт азотом у межах 80-100 кг/га. Її рентабельність становить. Усе це в комплексі робить культуру привабливою для інвестицій. А основні пункти, викладені вище, допоможуть це реалізувати й втілити в життя.