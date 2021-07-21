5 факторов высокой урожайности сои

Выращивание сои в современном мире – перспективное дело, ведь с ростом количества людей на планете увеличивается также потребность в белково-масляном сырье, которое содержится именно в сое.

Сейчас Украина занимает восьмое место по производству этой культуры (под соей находится 1,4 миллиона гектаров или 6% от всех посевных площадей), и шестое место по ее продаже. Каждый год перед аграриями встает задача: обеспечить высокую урожайность. Успех в этом деле зависит от многих показателей, впрочем, самые важные – семена, почва, частота высева, удобрение и защита культуры. Разберем каждый из пунктов в отдельности.

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ДНК семян

Генетика играет одну и самых главных ролей в формировании будущего урожая. Дело в том, что именно в ДНК этой культуры "зашифрован" потенциал растения. Это – количество узлов, а значит и количество бобов. Умение приспособиться к определенному климату также зависит от генотипа, ведь если в ДНК культуры низкая адаптивность к среде – ее урожайность существенно снизится.

Среди других важных генетических характеристик: высота растения, количество белка (это важно учитывать, когда соя пойдет на переработку или экспорт), высота крепления нижних бобов, масса семян, период вегетации и созревания. Следует также обращать внимание на дистрибьюторов и обязательно проверять их сертификацию.



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Сила почвы

Уровень рН почвы, в котором вы планируете выращивать сою, должен иметь значение около 6. К такому выводу пришли еще в 1990 году, когда ученые со всего мира презентовали на международном симпозиуме результаты длительных исследований плодородия почв. Тогда исследователи установили, что при значении рН 5,6-6,2 на полях соя хорошо взаимодействует с металлами. При меньшем уровне рН алюминий, магний, марганец и кальций могут подавлять корневую систему. Поэтому важно заблаговременно осваивать почву.

Как густо сеять?

Согласно Международной классификации сортов сои, существует 13 групп спелости этой культуры. В почвах Украины хороший урожай могут давать сорта первых шести групп. Для остальных нужен короткий световой день. Густота посева зависит именно от группы спелости. Например, для ультраскороспелых сортов норма – высев 750 – 850 тысяч семян на 1 гектар. Раннеспелые стоит высевать с густотой 650 – 750 тысяч/га, среднераннеспелые – 550 – 650 тыс./га.

Каким может быть результат густого сеяния сои? Если культура будет расти слишком близко друг к другу, она может получить меньше света. В результате будет тянуться вверх, чтобы компенсировать эту нехватку. Тогда ресурсы растения пойдут не на формирование узлов и бобов, а на рост. Это, в свою очередь, увеличит риск полегания и повреждения стебля. В 2017-м году агрономы Beck's Practical Farm Research из США опубликовали масштабный отчет с результатами исследований соевых посевов. Они обнаружили, что с густотой в 300 тысяч семян агропроизводитель получает те же результаты, что и с 400 тысяч/га. То же с показателями в 500 и 600 тысяч семян: урожай одинаковый – разнятся только затраты на семена.



Сое нужно внимание

Чем кормить сою?

Питательные вещества – важная составляющая хорошего урожая. Незаменимыми для сои являются фосфор, азот и калий. Также полезны кальций, магний, бор, железо и цинк. Впрочем, они должны быть сбалансированы, ведь их недостаток или избыток могут негативно повлиять на растение.

Для понимания, что именно нужно растению, проанализируйте небольшой участок, на котором растет соя. Акцентируйте внимание на самом слабом звене, например, не добавляйте азота, уровень которого уже обеспечен на 80%, сосредоточьтесь на веществе, уровень которого наименьший. Тогда это существенно усилит вегетацию растения.

Защита культуры

Болезни, сорняки и вредители особенно угрожают сое на ранних этапах роста. Поэтому, прежде всего, убедитесь, какой у нее был предшественник – лучше всего, чтобы это была озимая пшеница, овес или кукуруза, но не ячмень. Согласно исследованиям ученых из Института растениеводства и Харьковского аграрного университета, после ячменя аграрии собирают меньший урожай, чем после озимой пшеницы на 0,16 – 0,20 т/га.

Следите за уровнем засоренности культуры, растущей перед соей. Это может повлиять и на ее урожайность. Если сорняков было много, они могут снизить общую урожайность от 15 до 31%. На ранних этапах вегетации соя не может противостоять сорнякам, особенно тем, у которых быстро развивается корневая система. Семя сои страдает от недостатка питательных веществ, а значит — теряет в росте и надземной массе.

Именно поэтому нужно активно бороться с сорняками еще на этапе предшественника сои, например, с помощью препаратов с действующим веществом бентазон и имазамокс. Они способны быстро уничтожать горчак, череду, дикий мак и другие растения, которые будут мешать вашей культуре. Если же к препарату на основе бентазона и имазамокса добавить качественный адъювант, гербицид сможет на дольше задержаться на растении-сорняке и проникать даже в лебеду (которая характеризуется значительным восковым налетом, из-за чего ее сложно вывести с поля), горчак и различные виды падалицы подсолнечника.



Соя – чрезвычайно полезный продукт

1 кг сои по содержанию протеина заменяет 2 кг мяса или рыбы, 4 кг пшеницы, 12 л молока. К тому же соя – одна из немногих культур, обогащает почву азотом в пределах 80-100 кг/га. Ее рентабельность составляет. Все это в комплексе делает культуру привлекательной для инвестиций. А основные пункты, изложенные выше, помогут это реализовать и воплотить в жизнь.