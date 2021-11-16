5 000 гектарів степу збережено, або як правильно заліснювати Україну

На Херсощині не будуть заліснювати надзвичайно цінні степові угруповання. Там створять нові території природного заповідного фонду.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів". Указ започатковує ініціативу "Масштабне залісення України", яка передбачає за 10 років збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів. Задля цього в найближчі 3 роки в Україні мають висадити 1 мільярд дерев.

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Інша президентська ініціатива про вільний продаж земель сільськогосподарського призначення не дозволяє віддавати під заліснення сільськогосподарські землі. Та й майже всі вони розорані. Ба більше, 57% нашої країни займає рілля. Без нових змін законодавства єдиним місцем, де досі можна саджати нові ліси, залишаються останні степи та луки, яких в Україні лишилось не більше 3%.

Як не нашкодити степам?

Щоб не нашкодити степам, плануючи створення нових лісів, була створена робоча група з "наукового супроводу", до якої, окрім представників лісової галузі та Міндовкілля, входять фахівці Української природоохоронної групи. Група вирішила проаналізувати кожну ділянку, передбачену під залісення, і визначити, чи становитиме її заліснення загрозу біорізноманіттю.

Першими до нас звернулись лісівники Херсонщини, надіславши на аналіз лісокультурний фонд у межах Гайовського, Чонгарського, Чаплинського та Новотроїцького лісництв ДП "Каховське ЛМГ". На щастя, цього року наші експедиції охопили саме той регіон, де заплановані посадки нових лісів, тому аналіз вийшов більш як обґрунтований, − говорить Олексій Василюк, голова Української природоохоронної групи, яка аналізувала ділянки, передбачені під залісення.



Чонгарський степ

Які підсумки аналізу?

У ході аналізу земельні ділянки поділились на дві контрастні групи − ділянки, що не відіграють важливої ролі для збереження біорізноманіття (орні землі, деградовані землі тощо); ділянки, що зайняті надзвичайно цінними степовими угрупованнями на півострові Чонгар та острові Куюк-Тук. 100% площі зазначених ділянок включені до Смарагдової мережі Європи, до водно-болотних угідь міжнародного значення, що охороняються Рамсарською конвенцією. Також ці території зарезервовані для розширення нацпарку "Азово-Сиваський" згідно з Програмою перспективного розвитку заповідної справи в Україні, що схвалена Верховної Радою.

Після тривалого аналізу фахівці Української природоохоронної групи запропонували не заліснювати 5000 гектарів надзвичайно цінних степових угруповань на півострові Чонгар та на острові Куюк-Тук. Під час наступної робочої зустрічі всі 5000 гектарів цінних степів Херсонщини виключили з планів лісорозведення. На цих ділянках за участю Української природоохоронної групи створюватимуть нові території природно заповідного фонду.

Разом з тим, жодна інша область не підтримала ініціативу спільно обговорити доцільність заліснення тих чи інших ділянок. Так, лише за місяць виконання президентської ініціативи з посадки нових лісів, у багатьох місцях пошкоджені степові території, зокрема заповідні, що тягне за собою кримінальну відповідальність.

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УПГ створена як команда фахівців, що працюють над питаннями практичної охорони природи. За останні 6 років щонайменше половина всіх новостворених заповідних площ в Україні мали серед авторів наукових обґрунтувань експертів групи або були активно підтримані її членами. За участю експертів Української природоохоронної групи було врятовано 19 500 гектарів лісів, 33 380 гектарів степів та 98 550 гектарів водно-болотних угід.