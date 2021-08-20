Африканська чума свиней і пташиний грип атакують Європу

20 серпня 2021 , 09:01
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Джерело:

МЕБ

Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (МЕБ) оприлюднила інформацію щодо поширення небезпечних хвороб у період з 7 по 13 серпня 2021 року. Серед епіцентрів – Європа.

За звітній період, МЕБ отримала повідомлення про реєстрацію 521 спалаху особливо небезпечних хвороб тварин у 22-х країнах світу.

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Африканська чума свиней

Тривожна ситуація склалася в Європі, де продовжує вирувати африканська чума свиней. Лідери за кількістю захворювань:

  • Польща – 164 випадки
  • Румунія – 90
  • Німеччина – 30
  • Росія – 17
  • Угорщина – 12
  • Латвія – 9

В Україні за звітній тиждень мав місце лише 1 випадок.

Пташиний грип

Високопатогенний пташиний грип також не відпускає Європу. Спалахи хвороби зафіксовані в таких країнах:

  • Польща – 149
  • Великобританія – 1
  • Нідерланди – 1
  • Норвегія – 1
  • Фінляндія – 1 

В Україні у період з 7 по 13 серпня випадки високопатогенного пташиного грипу не зафіксовані.

Інші хвороби у світі:

  • Заразний вузликовий дерматит – Непал (1).
  • Класична чума свиней – Японія (2).
  • Віспа овець і кіз – Росія (2).
  • Хвороба Ящура – Намібія (1), ПАР (4).
  • Сказ – Малайзія (3).
  • Гостра геморагічна хвороби кролів – Куба (3).
  • Коронавірусна хвороба у тварин – США (1).
  • Міази Нового світу – Панама (3).

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Автор: Анатолій Яворський