Африканська чума свиней і пташиний грип атакують Європу
Джерело:МЕБ
Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (МЕБ) оприлюднила інформацію щодо поширення небезпечних хвороб у період з 7 по 13 серпня 2021 року. Серед епіцентрів – Європа.
За звітній період, МЕБ отримала повідомлення про реєстрацію 521 спалаху особливо небезпечних хвороб тварин у 22-х країнах світу.
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Африканська чума свиней
Тривожна ситуація склалася в Європі, де продовжує вирувати африканська чума свиней. Лідери за кількістю захворювань:
- Польща – 164 випадки
- Румунія – 90
- Німеччина – 30
- Росія – 17
- Угорщина – 12
- Латвія – 9
В Україні за звітній тиждень мав місце лише 1 випадок.
Пташиний грип
Високопатогенний пташиний грип також не відпускає Європу. Спалахи хвороби зафіксовані в таких країнах:
- Польща – 149
- Великобританія – 1
- Нідерланди – 1
- Норвегія – 1
- Фінляндія – 1
В Україні у період з 7 по 13 серпня випадки високопатогенного пташиного грипу не зафіксовані.
Інші хвороби у світі:
- Заразний вузликовий дерматит – Непал (1).
- Класична чума свиней – Японія (2).
- Віспа овець і кіз – Росія (2).
- Хвороба Ящура – Намібія (1), ПАР (4).
- Сказ – Малайзія (3).
- Гостра геморагічна хвороби кролів – Куба (3).
- Коронавірусна хвороба у тварин – США (1).
- Міази Нового світу – Панама (3).
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