Банани-гіганти: фермери у Папуа-Нова Гвінея вирощують трикілограмові фрукти

Банани – один з найбільш популярних фруктів у будь-якій країні світу. Виявляється, вони можуть дорости до просто фантастичних розмірів.

Банани-гіганти

Фермери у Папуа-Нова Гвінеяї можуть похизуватися бананами під назвою Musa Ingens. Цей їстівний вид банана просто шокує розмірами.

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Вага одного плоду сягає ваги 1,5 – 2 кілограми, а найбільші важать 3 кілограми. Довжина такого банана – в районі 30 сантиметрів.

Бананове дерево Musa Ingens – справжня рідкість. Його висота – 25 метрів, це приблизно у 5 разів більше у порівнянні зі звичайним банановим деревом.

До речі, листя Musa Ingens такі великі, що доволі часто подорожні використовують місце під деревом як притулок від сонця чи опадів.

Гігантський фрукт / Фото freshplaza