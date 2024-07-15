Кавунові поля стали рідкістю

У Держстаті та Мінагрополітики повідомляють, що у 2024 році кавуни й дині в Україні вирощують на 30 000 гектарів. Це навіть менше, ніж у 2022 році (33 900 гектарів), не кажучи про 2021-й, коли на баштанні припадало 61 800 гектарів.

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Попри те, що збирання кавунів у 2024-му розпочалося на кілька тижнів раніше – із середини червня – на початку сезону у супермаркетах були представлені переважно імпортні кавуни.

Від початку літа частували гостей кавунами з Греції, Туреччини, Іспанії, Італії, а також динями з Іспанії. Тепер їх витісняють локальні кавуни, тому ціни знижуються,

– розповів Іван Пальчевський, керівник пресслужби Fozzy Group.

Водночас, імпортні кавуни дорожчі за українські. На початку цього тижня в мережі Сільпо продавали італійські кавуни за ціною 50 гривень за кілограм. Водночас у Києві роздрібні ціни на українські кавуни становлять 23 – 25 гривень за кілограм. А гуртовики кажуть про їх закупівлю навіть за 10 гривень.

Чому скорочуються площі баштанів

Аналітики стверджують, що скорочення площ – лише один із чинників, які зумовили цьогорічний провал з баштанними в Україні. Російська окупація розчавила майже все, пов'язане з кавунами й динями на Херсонщині – системи іригації, логістики. Немає найдешевшого транспортування кавунів Дніпром.

Також вагома причина підвищення собівартості та меншої врожайності – це не завжди вдалі спроби фермерів і господарств, що взялися за вирощування баштанних у нових регіонах.

Крім того, зламано традиційний роздрібний ринок збуту баштанних у великих містах, коли торговці створювали сезонні майданчики з кавунами й динями "навалом" на місцях, де найжвавіший рух пішоходів.

Важливо Аналітики говорять, що не варто очікувати сезонного буму пропозиції кавунів і динь. Втім, дефіцит робить вигіднішим вирощування кавунів, особливо на полях, розташованих відносно недалеко від великих міст – Черкащина, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області. І навіть Житомирщина, де зміна клімату дозволяє вирощувати баштанні культури.