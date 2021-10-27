Нещодавно Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт щодо розвитку ринку біометану в Україні. Очільник Мінагрополітики впевнений, що тепер для залучення інвестицій у вітчизняне виробництво біометану є всі ключові важелі. А для аграріїв розвиток цього ринку відкриє додаткові можливості завдяки заощадженню коштів на електроенергію та використання їх на розширення власного виробництва.

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Як заощаджуватимуть аграрії?

Вони зможуть отримувати біометан з відходів та вторинних продуктів власного виробництва й використовувати це паливо замість природного газу. В провідних країнах світу біометан активно використовується для виробництва теплової та електричної енергії, як паливо для транспорту та як сировина для хімічної промисловості.

В умовах надзвичайно дорогих енергоресурсів – газу та електроенергії – не лише продовольча, а й енергетична безпека неможливо без агросектора, – відзначив Лещенко. – Особливо важливо, що наші плани повністю відповідають зобов'язанням України перед ЄС у рамках Європейського Зеленого Курсу (European Green Deal).

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